العوض: جاهزون للمشاركة بالانتخابات البلدية بغزة وفق هذه الأسس

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، بالدعوة لاجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، مؤكداً على الجاهزية للمشاركة فيها وفق أسس محددة.وقال العوض في تصريح لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الاثنين، إن الأساس التي ستؤدي للمشاركة في الانتخابات المحلية تتمثل بأن تجرى وفق القانون المعمول به والذي اجريت الانتخابات البلدية طبقاً له.وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية بمتابعة ذلك وتحدد موعداً لاجرائها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب العقبات التي ادت الى الغائها في اللحظات الاخيرة كما جرى عام 2017.وتابع أن من أهم الأسس أيضاً هو إجراء الانتخابات الطلابية والنقابية بما يسهم بتوفير المناخات الايجابية التي تساعد على استعادة المسار الديمقراطي في الحياة الداخلية الفلسطينية.