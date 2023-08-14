جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

رام الله - دنيا الوطنقال قائد منطقة جنين، العميد محمد سلامة، اليوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة، وصادرت كمية كبيرة من الأسـلحة، والذخائر.وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إلقاء القبض على المطلوبين جاء بناء على معلومة استخبارية، مشيرا إلى أن المعدات التي تم ضبطها تستخدم في تصنيع الأسلحة التي تزيد معدلات الجريمة، وحالات إطلاق النار.وأشار إلى أنه تم التحرز على جميع المضبوطات، لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مهيبا بضرورة التعاون مع المؤسسة الأمنية، لخلق بيئة آمنة لأطفالنا وأبنائنا في محافظة جنين، ورفض كل أشكال الفوضى، مؤكدا أن الأجهزة الامنية ستبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومقدراته.