غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع



وقالت اللجنة، في تصريح صحفي: "نثمن الموقف الوطني الجامع الصادر عن اللقاء الوطني التشاوري الذي عُقد اليوم الاثنين حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".



وأضافت: "ندعو لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".



وكان قد عُقد لقاء تشاوري وطني في قطاع غزة، صباح اليوم، بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.



وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".



وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".



وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.





رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة العمل الحكومي بغزة، على جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.