شؤون فلسطينية

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماع لها - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة العمل الحكومي بغزة، على جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي: "نثمن الموقف الوطني الجامع الصادر عن اللقاء الوطني التشاوري الذي عُقد اليوم الاثنين حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وأضافت: "ندعو لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وكان قد عُقد لقاء تشاوري وطني في قطاع غزة، صباح اليوم، بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

أخبار ذات صلة

العوض: جاهزون للمشاركة بالانتخابات البلدية بغزة وفق هذه الأسس

العوض: جاهزون للمشاركة بالانتخابات البلدية بغزة وفق هذه الأسس

بدءاً من اليوم.. الأسرى الإداريون يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية

بدءاً من اليوم.. الأسرى الإداريون يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية

تفاصيل البيان الختامي للقمة الفلسطينية المصرية الأردنية في مدينة العلمين

تفاصيل البيان الختامي للقمة الفلسطينية المصرية الأردنية في مدينة العلمين

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

غزة: الموافقة لشركات جديدة لتقديم الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية

غزة: الموافقة لشركات جديدة لتقديم الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية

المفتي العام يشارك في مؤتمر &quot;تواصل وتكامل&quot; ويلتقي السفير السعودي في الأردن

المفتي العام يشارك في مؤتمر "تواصل وتكامل" ويلتقي السفير السعودي في الأردن

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون​ الإسرائيلية​

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون​ الإسرائيلية​

غزة: وفاتان وخمس إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاتان وخمس إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية &quot;أركب على الموجة&quot;

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية "أركب على الموجة"

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

عربي

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين