فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، على جهوزيتها لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أسوة في الانتخابات التي تجرى بالضفة الغربية.وقالت (فتح) على لسان الناطق باسمها في قطاع غزة، منذر الحايك، إن "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة" مضيفاً أنه من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين.ودعا الحايك، في تصريح صحفي، الفصائل الوطنية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية" متمنياً عدم فشل الانتخابات وتكرار ما حدث في عام 2016.وكان قد عُقد لقاء تشاوري وطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.