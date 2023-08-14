شؤون فلسطينية

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عُقد لقاء تشاوري وطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

أخبار ذات صلة

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع

غزة: العمل الحكومي تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

حماس: حريصون على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة

حماس: حريصون على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

أول تعليق من الحكومة على تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين

أول تعليق من الحكومة على تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

غزة: الموافقة لشركات جديدة لتقديم الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية

غزة: الموافقة لشركات جديدة لتقديم الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية

المفتي العام يشارك في مؤتمر &quot;تواصل وتكامل&quot; ويلتقي السفير السعودي في الأردن

المفتي العام يشارك في مؤتمر "تواصل وتكامل" ويلتقي السفير السعودي في الأردن

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون​ الإسرائيلية​

هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون​ الإسرائيلية​

غزة: وفاتان وخمس إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاتان وخمس إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

منوعات

بسبب النزال المنتظر.. مارك يشن هجوماً حاداً على إيلون ماسك

بسبب النزال المنتظر.. مارك يشن هجوماً حاداً على إيلون ماسك

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية &quot;أركب على الموجة&quot;

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية "أركب على الموجة"

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

عربي

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين

الأردن: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيّرة قادمة من سوريا

الأردن: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيّرة قادمة من سوريا