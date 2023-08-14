الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان



وكانت وسائل إعلام نقلت مزاعم تزويد دولة الإمارات الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة.



وأعربت مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي عن دحض الدولة القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة، وفق (سكاي نيوز) عربية.



وأكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهائه وتدعو إلى احترام سيادة السودان.



وشددت الهاملي على أنه "منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي، عبر لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها".



وأضافت أن "دولة الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار".



وأكدت الهاملي أن "دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني، وانعكاساتها على دول الجوار" تسعى دولة الإمارات إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وشغلت جسرا جويا وبحريا يوفر ما يقرب من ألفي طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.



رام الله - دنيا الوطننفت دولة الإمارات العربية المتحدة، تزويدها أي من أطراف الصراع في السودان بالأسلحة أو الذخائر، مؤكدة على لسان وزارة الخارجية الإماراتية، الموقف الرسمي الداعي إلى إنهاء الصراع واحترام سيادة السودان.