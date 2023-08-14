شؤون فلسطينية

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو

أسعار المستهلك تسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% خلال يوليو
توضيحية
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 0.14% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وعزا "الإحصاء"، في تقرير له بهذا الخصوص، السبب الرئيس لهذا الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 15.57%، والخضروات الطازجة بنسبة 10.71%، والفواكه الطازجة بنسبة 9.08%، والخضروات المجففة بنسبة 4.97%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.04%، والبيض بمقدار 6.49%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البطاطا والملفوف والبصل 4 شواقل/كغم لكل منها، وبندورة البيوت البلاستيكية والليمون والموز 5 شواقل/كغم لكل منها، والتفاح 8 شواقل/كغم، والتين 18 شيقلا/كغم، والثوم 13 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، الدجاج 15 شيقلا/كغم، والبيض 19 شيقلا/2كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2023 بالشهر المناظر له في عام 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.63% (بواقع 4.14% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.87% في قطاع غزة، وبنسبة 2.26% في القدس).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا طفيفا نسبته 0.06، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.40%، وأسعار البيض بنسبة 1.63%، وأسعار الأرز الحبة القصيرة بنسبة 1.59%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 27.26%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.12%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.31%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.45%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط، دخان ونستون أحمر 31 شيقلا/علبة، والبيض 32 شيقلا/2كغم، والأرز الحبة القصيرة 161 شيقلا/25كغم، رغم انخفاض أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البطاطا 4 شواقل/كغم، والبصل 5 شواقل/كغم، والثوم 18 شيقلا/كغم، وزيت الذرة 38 شيقلا/3لتر، والدجاج 22 شيقلا/كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.16%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 15.40%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.36%، وأسعار البطاطا بنسبة 9.33%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.72%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 5.60%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.04%، رغم انخفاض أسعار البيض بمقدار 15.77%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.74%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.97%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط، الليمون 5 شواقل/كغم، والموز والفلفل الحلوة 4 شواقل/كغم لكل منهما، والتفاح 6 شواقل/كغم، والتين 8 شواقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية والبصل 3 شواقل/كغم لكل منهما، والبطاطا 2 شيقل/كغم، والثوم 9 شواقل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البيض 11 شيقلا/2كغم، والدجاج 14 شيقلا/كغم، ولحم الغنم 56 شيقلا/كغم، ولحم العجل 46 شيقلا/كغم.

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