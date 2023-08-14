شؤون فلسطينية

شاباك يزعم: أحبطنا خلية لحركة حماس بالضفة خططت لخطف جندي وتنفيذ عمليات

شاباك يزعم: أحبطنا خلية لحركة حماس بالضفة خططت لخطف جندي وتنفيذ عمليات
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الاثنين، إحباط "خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خططت لتنفيذ عملية خطف جندي وعمليات إطلاق نار وأخرى تفجيرية تستهدف قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال (شاباك)، في بيان له، إن "الخلية تتكون من تسعة أشخاص من قرية بدو الواقعة إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة، تم اعتقالهم للاشتباه بتورطهم في إنشاء بنية تحتية تابعة لحماس"، وفق تعبيره.

وبحسب مزاعم (شاباك)، فإن "التحقيقات أظهرت أن المعتقلين كانوا يخططون لعملية اختطاف جندي وقاموا بتسليح أنفسهم وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة لهذا الغرض".

وادعى (شاباك) أن المعتقلين "خططوا لمسارات الانسحاب بعد تنفيذ العملية التي كانت مقررة في منطقة رام الله، وأجروا جولات ميدانية لجمع المعلومات الاستخبارية للتعرف على روتين وأنشطة الجنود، وأعدوا مكان لإخفاء المختطف".

كما زعم (شاباك) أن "أعضاء الخلية خططوا كذلك لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله، بما في ذلك إطلاق نار وعمليات تفجيرية".




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