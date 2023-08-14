دولي

مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع

مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الاثنين، إن هناك تقدماً كبيراً في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن ملف التطبيع مع تل أبيب.

ووفق ما قاله رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، فإن "البيت الأبيض سارع إلى نفي تقرير التطبيع وكان محقًا في ذلك".

وأضاف: "الأمور ليست على وشك التوقيع، لكن هناك بالتأكيد تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال قبل عدة أيام، بأن التطبيع مع السعودية قد يأتي بفرص عديدة للمستثمرين. 

ورفض نتنياهو في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ) الأمريكية للأنباء، نتنياهو الإفصاح عن "التنازلات" التي سيقدمها بغية التوصل الى التطبيع مع الرياض، موضحا مع ذلك انه لن يمنح شيئا يعرض أمن إسرائيل للخطر، وفق تعبيره.

ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال في المقابلة مع (بلومبرغ): إن "إسرائيل والسعودية ستعملان على تعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حتى بدون التطبيع الرسمي".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية تدخل دائما إلى التقارير حول المحادثات، وهذا أشبه بشيء ينبغي تجاوزه، وعليك القول إنك تقوم بذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا قيام دولة فلسطينية هو "خط أحمر"، زعم نتنياهو أن "هذه لن تكون دولة فلسطينية. هذه ستكون دولة بسيطرة إيرانية. ولن تحصل على دولة فلسطينية، وإنما على دولة إرهاب إيرانية"، وفق تعبيره.

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