المفتي العام يشارك في مؤتمر "تواصل وتكامل" ويلتقي السفير السعودي في الأردن

رام الله - دنيا الوطنشارك الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب المسجد الأقصى المبارك - في أعمال المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "تواصل وتكامل".وأشاد بهذا المؤتمر، الذي يأتي برسالة سلام للحد من الكراهية والعنف بين الشعوب، والتقى على هامشه بالشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ –وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وبالعديد من الشخصيات الرسمية والشعبية والدينية المشاركة فيه، وأطلعهم على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل هجمة الاحتلال الشرسة ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالباً بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، قبل فوات الأوان.من جانب آخر؛ التقى السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأطلعه على أوضاع مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والسعودي، وبما تقدمه المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً للقضية الفلسطينية.