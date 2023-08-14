البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، إن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، مؤكداً أن القوات المسلحة "ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون".وأضاف البرهان في كلمة له نقلها التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الاثنين، أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة، مشيراً إلى أن "حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع".كذلك اتهم حميدتي "بالسعي إلى الهيمنة على مقدرات السودان، تحت شعار الحكم المدني"، مشدداً على أن "قائد الدعم السريع وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب".كما لفت رئيس مجلس السيادة إلى أن قوات الدعم السريع "استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى"وقال البرهان إنه يريد جيشاً واحداً خالياً من أي تشوهات، واعداً السودانيين "بالاحتفال قريبا جداً بالنصر على التمرد الغاشم"، وفق تعبيره.وأكد البرهان أن "القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات".ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.