هيئة الأسرى: استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون​ الإسرائيلية​

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها حنان الخطيب في زيارتها لسجن (الدامون)، بأن الأسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من قبل ادارة المعتقل.وسردت المحامية على لسان الاسيرة القاصر نفوذ حماد (15 عاماً) من حي الشيخ جراح/القدس والتي ما زالت موقوفة، ما يتعرضن له من مضايقات مستمرة من قبل السجان حيث قالت حماد: الوضع بالمعتقل سيء جداً، حيث تستمر ادارة السجن بفرض عقوبات بحقنا، وتتعمد حرماننا من الاشغال والاعمال اليدوية، إضافة الى منعنا من الزيارات، ومنعنا من الاتصالات مع الاهل، ومنعنا من الكنتينة والخروج الى ساحة الفورة ، اضافة الى اغلاق القسم منذ 13 يوماً ".وتتابع حماد حديثها وهي تستذكر حالها في مثل هذه الأيام من العام الدراسي قائلة: "هنا بالسجن يمنعوننا من تقديم امتحان البجروت أي التوجيهي علماً انني من سكان القدس والمفروض ان يعاملوني بناء على قانون الاعتقال للقاصرين، انا مشتاقة جداً للمدرسة وخصوصاً الان الكل يحضر نفسه لافتتاح السنة الدراسية, كنت أتمنى أن أكون مع بنات صفي، وسأعود يوماً ما الى مقاعد الدراسة ".وبينت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن، حيث يبلغ عدد الأسيرات حالياً(31) أسيرة.