غزة: وفاتان وخمس إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت المرور وفاة المواطن كامل جبريل الشمالي (75 عامًا) من سكان منطقة مصبح بمحافظة رفح، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة بالقرب من محطة عكيلة للبترول في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وفي تفاصيل الوفاة الثانية، أعلنت وفاة المواطن حسن محمد محمود حجازي (63 عامًا)، سكان دير البلح بالمحافظة الوسطى، جراء دهسه من قبل مركبة على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من مدخل الزوايدة.وذكرت أنه تم فتح تحقيق وتوقيف سائقين، وحجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن خمس إصابات ثلاثة منها بجروح متوسطة، وإصابتين بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.