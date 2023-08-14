الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين.وفي شمال رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف أبو نجم بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت، والشاب سلام الطيراوي عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب أبو ظهير عقب اقتحام منزله في حي المعاجين غرب مدينة نابلس، كما اعتقلت الأسير المحرر هاني الحلبوني (62 عامًا) عقب اقتحام منزله في حي المخفية بالمنطقة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات خاصة اقتحمت مدينة جنين، ونفذت عمليات دهم دقيقة لمنازل بعض المواطنين في بلدة قباطية".وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد أبو فراشة خلال اقتحام ودهم منزله في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.وأضافت أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت منزل المواطن أحمد أبو فراش في قباطية واستجوبت عائلته وخرّبت محتوياته دون أن يُبلغ عن اعتقالات.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدة مدن فلسطينية منها نابلس والخليل، وبلدتي شبقا وقصرة بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي شقبا غرب رام الله، وقصرة جنوب نابلس".وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "الاحتلال شرع في عمليات دهم واسعة في منازل المواطنين، شملت استجواب قاطني المنازل، وتخريب محتوياتها قبل الانسحاب منها".