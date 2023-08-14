فيديو.. ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات ولاية هاواي إلى 93





وقال بيليتيير إن تحديد هوية القتلى يمثل تحديًا لأننا "نلتقط الرفات وتتفكك"، وأضاف أن البقايا كانت من خلال "حريق أدى إلى صهر المعدن".





وتحدث بيليتيير بينما كان عمال الطوارئ الفيدراليون يتنقلون في مساحة هائلة من الرماد الذي خلفته النيران التي دمرت مدينة لاهاينا التي تعود إلى قرون.





وحددت الفرق أنقاض المنازل بعلامة "إكس" برتقالية زاهية للإشارة إلى عملية بحث أولية، وعلامة "اتش أر" عندما عثروا على رفات بشرية.





















رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد قتلى حرائق الغابات الذي دمر بلدة "ماوي" التاريخية في ولاية (هاواي) في الولايات المتحدة الأميركية، إلى 93 شخصاً.ويُعد الحريق بالفعل أكثر حرائق الغابات فتكًا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، في حين حذرت السلطات من أن الجهود المبذولة للعثور على القتلى والتعرف عليهم لا تزال في مراحلها الأولى.ووفقاً لوكالة (أسوشيتد برس)، فقد قال قائد شرطة ماوي، جون بيليتيير، إن أطقمًا بها كلاب بوليسية غطت 3 % فقط من منطقة البحث.وأضاف: "لدينا منطقة يجب أن نضمها لا تقل عن 8 كيلومترات مربعة، وهي مليئة بأحبائنا"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يزداد عدد القتلى و"لا أحد منا يعرف حقًا حجمها حتى الآن"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.