الوزير أبو سيف يلتقي إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الثقافة د.عاطف أبو سيف، إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح، والذي بدوره أطلع الوزير على التحضيرات الجارية للدورة الثامنة لمهرجان القدس السينمائي الدولي.وأكد أبو سيف على أهمية السينما في سرد الرواية الفلسطينية وتوثيقها بصرياً، مما يساهم في حماية الهوية الثقافية الوطنية، مشيراً إلى اهمية المشاركات السينمائية الدولية، وخاصة الأفلام الحديثة والتي تحمل رسائل إيجابية، وكذلك المشاركات السينمائية الفلسطينية في المهرجانات الدولية والتي تساهم في الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية.وذكر أن الكاتب والروائي الفلسطيني الكبير يحيى يخلف يستحق أن يحمل اسمه جائزة السيناريو لما قدمه تاريخياً للثقافة الفلسطينية، كما وأنه قامة وطنية نعتز ونفتخر بها.بدوره أشاد الدكتور عزالدين شلح مؤسس ورئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي بما تقوم به وزارة الثقافة ممثلة بالوزير أبو سيف، حيث أن الوزير لا يدخر جهداُ في دعم السينما الفلسطينية.وأكد شلح على أن الدورة الثامنة سوف تنطلق بتاريخ 29 نوفمبر – 6 ديسمبر 2023 والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن المهرجان ما زال يستقبل الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، كما يستقبل أفلام الهواة وعشاق السينما.كما يستقبل المهرجان السيناريوات الطويلة والقصيرة للتنافس على جائزة يحيى يخلف للسيناريو، وذلك حتى 5 أيلول/سبتمبر 2023.يذكر أن شروط جائزة يحيى يخلف للسيناريو:1. أن يتعرض السيناريو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للقضية الفلسطينية.2. أن يكون سيناريو لفيلم روائي طويل أو قصير.3. أن يقدم بجانب السيناريو الطويل ملخص ومعالجة درامية.4. يحق لكل من يتوفر لديه الشروط السابقة التقدم بغض النظر عن الجنسية أو الدولة المقيم بها.لتعبئة استمارة المشاركة للأفلام على موقع المهرجانhttps://jiffps.comللاستفسار وارسال السيناريو على البريد الالكتروني