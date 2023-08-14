قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين



وكان الرئيس عباس وصل مدينة العلمين أمس الأحد قادماً من مدينة رام الله، في زيارة رسمية تلبية لدعوة السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية.



وقال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس عباس هدفها المشاركة في لقاء القمة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائمَين والمستمَرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.



وتبحث القمة التعاون في قضايا متعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية.



ومن المقرر أن يبحث القادة مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.



وتأتي القمة استكمالاً لقمة سبقتها في كانون الثاني/يناير الماضي، والعمل على مخرجاتها التي تشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وفق ما نقل موقع (المملكة).



كما اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، بحسب البيان الختامي للقمة.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة في مصر، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني.