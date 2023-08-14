شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة
طقس فلسطين يشهد كتلة هوائية حارة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها  لذا يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، حيث ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:

 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2-اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.3- تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 35-22 32-21 32-21 بيت لحم 35-22 32-21 32-21
رام الله والبيرة 34-21 31-20 31-20 طولكرم 34-25 33-25 33-25
نابلس 35-22 32-21 32-21 قلقيلية 34-25 33-25 33-25
جنين 37-24 36-23 36-23 سلفيت 35-22 32-21 32-21
طوباس 38-25 37-24 37-24 روابي 35-22 32-21 32-21
الخليل 34-21 31-20 31-20 غزه 33-26 32-26 32-26
أريحا 42-27 40-26 40-26 خانيونس 33-26 32-26 32-26
الأغوار الشمالية 40-25 38-25 38-25 رفح 34-25 34-25 33-25

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