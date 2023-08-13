إيران: مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في هجوم على مزار ديني

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، في هجوم مسلح استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد.ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المزار نفسه في أقل من عام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكانت حصيلة أعلنتها الوكالة في وقت سابق أشارت إلى أربعة قتلى، في "هجوم إرهابي شنه مسلحان على مرقد شاه شيراغ" لكن الوكالة عدلت تقريرها مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلح واحد، وأن الحصيلة قتيل وثمانية جرحى.ونقلت (إرنا) عن إسماعيل غزال سوفلا نائب محافظ فارس، قوله: "قتل شخص وأصيب 8 آخرون في الهجوم" وأضاف أن الجرحى "نقلوا إلى مراكز طبية ويخضعون للعلاج".وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف تهرع إلى الضريح، بينما لم تتبن الهجوم أي جهة في الحال.