شؤون فلسطينية

وفد من طلبة فلسطين يختتم مشاركته في مبادرة "الموهوبون العرب"

وفد من طلبة فلسطين يختتم مشاركته في مبادرة "الموهوبون العرب"
وفد من طلبة فلسطين يختتم مشاركته في مبادرة "الموهوبون العرب"
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد من طلبة فلسطين مشاركته بمبادرة "الموهوبون العرب"، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز بمشاركة 387 موهوباً وموهوبةً من 16 دولة عربية، لطلبة في برنامج موهبة الإثرائي 2023، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية وتمكين
الطلبة الموهوبين، وتمكين قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة من أجل مستقبل زاهر وتعزيز ارتباطهم بالتراث العربي الثقافي العميق المرتبط بسلسلة من الحضارات الإنسانية.

وأكد الطلبة المشاركون، أهمية المشاركة في المبادرة والتي تسهم بتبادل المعرفة والأفكار، وتطوير المهارات، وبناء الشخصية، وتحفيز الإبداع والإبتكار، مشددين على ضرورة مواصلة التفاعل مع الطلبة في مختلف الدول مما يعزز التنوع الثقافي والاجتماعي، لافتين إلى أهمية البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة المتوفرة
في المبادرة.

ومثل فلسطين في هذه المبادرة عدد من الطلبة وهم، سارة عبدو، وطارق خلف، وعهد إخلاوي، ومحمد أبو عقيل، ونورا جرادات، ووعد العدم، وياسمين بشارات. 

وشهد الحفل الختامي، استعراضاً للبرامج التي قدمت للطلبة الموهوبين، التي احتضنتها جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مختلف المجالات؛ الهندسية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية، على مدار نحو ثلاثة أسابيع، تخللته جوانب علمية ومهارية متطورة، وبتدريب عالٍ، من مدربين أكاديميين ومتخصصين.

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