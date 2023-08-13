راصد جوي: توقعات بعودة الكتلة الهوائية الحارة نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنتوقع راصد جوي، مساء اليوم الأحد، بعودة الكتلة الهوائية الحارة إلى فلسطين، نهاية هذا الأسبوع.وقال الراصد، ليث العلامي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن عدة محافظات سجلت اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة، خاصة في النصف الشرقي من البلاد، حيث كانت درجات الحرارة فوق المعدل السنوي بشكل عام، ولامست نهاية الثلاثينات إلى بداية الأربعينات.وفي القدس وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وهو الرقم الأعلى منذ ثلاث سنوات، وفي عموم الضفة الغربية تراوحت ما بين 36 و40 درجة مئوية.وأضاف: في والسهول الساحلية، بقيت درجات الحرارة أقل من 35 درجة مئوية.وغداً الاثنين هناك تراجع قليل مع بقائها أعلى من المعدل الطبيعي، فيما ستكون الأجواء حارة بشكل لافت مع نسبة رطوبة مرتفعة.وتابع: أما يوما الثلاثاء والأربعاء، فإن هناك تراجعاً آخر على درجات الحرارة، حيث تقترب من معدلاتها السنوية وستكون الأجواء حارة إلى حارة جداً في منتصف النهار.وتوقع العلامي بأنه الخميس والجمعة، ستكون هناك عودة لارتفاع درجات الحرارة، مع احتمال عودة الكتلة الهوائية الحارة.