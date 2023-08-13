شؤون فلسطينية

الحية: نحن جاهزون لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين

الحية: نحن جاهزون لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين
خليل الحية - رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، أن الحركة جاهزة لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين. 

وقال الحية في تصريحات له عبر فضائية (الأقصى) المحلية، إن "حماس شاركت في اجتماع الفصائل للوقوف صفًا واحدًا أمام المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية".

وتابع أن "المقاومة في الضفة المحتلة أقضت مضاجع الاحتلال، ولم يعُد ممكنًا احتواؤها، وهي متصاعدة، وعلى الشعب الفلسطيني أن يستمر باحتضانها".

وشدد على أن هناك "إجماع فلسطيني على تجريم الاعتقالات السياسية، وكل الاعتقالات السياسية بالضفة مرفوضة ومدانة من الجميع".

وأكمل الحية القول أن "العمل الوطني الفلسطيني يحتاج إلى استيعاب وتفاهم مع الكل، والروح الوطنية تؤسس لتوافق وطني مع الكل الفلسطيني".

ولفت إلى أن "حركة حماس لا تغلق الباب على أي علاقة مع الدول المحورية، حتى توصل الرواية الفلسطينية للعالم".

وشدد على أن "حركة حماس ليس لديها خصومة مع أحد سوى الاحتلال. لافتاً إلى أنها "أعادت كثيرًا من العلاقات التي قطعت، وسعداء بالاتفاق بين السعودية وإيران وعودة سوريا للجامعة العربية".

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