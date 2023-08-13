كيف علق البُزم على التصرف "المشين" بالاعتداء على الشابين؟





وأكد البطنيجي، أن الشرطة "تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة".



رام الله - دنيا الوطنعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم على التصرف "المشين" بالاعتداء على الشابين.وقال البزم في تصريح عبر حسابه على موقع (إكس)، تويتر سابقاً، إن "التصرف المشين بالاعتداء على الشابين، يشكل استفزازاً لمشاعر وقيم شعبنا الأصيل، وهذا التصرف اللا إنساني بما فيه من بشاعة، هو منبوذ وخارج عن قيم شعبنا وثقافته".وأضاف بأن مجتمعنا بقيمه الأصيلة، مسنوداً بقوة القانون، كفيلٌ بتحقيق الردع لكل من يقوم بمثل هذه التصرفات الشاذة التي لا مكان لها بيننا.وأعلنت الشرطة، بغزة، صباح اليوم الأحد، توقيف شخص ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء اعتدائه على شابيْن وإهانتهما.وقال العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، إن "الشرطة أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما".