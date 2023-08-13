شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال سبسطية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال سبسطية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم الأحد، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز السام المسيل للدموع صوبهم في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال وحافلة من المستوطنين، اقتحموا الساحة الأثرية في البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مواطناً في إحدى المركبات العسكرية، وأزالت الأعلام الفلسطينية من المنطقة.

يشار إلى أن بلدة سبسطية تتعرض بشكل متكرر لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يسعون إلى السيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.

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