اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي في أبو ظبي لبحث مشروع "ازدهار المياه والطاقة"

من المُقرر أن يُعقد اجتماع ثلاثي يضم الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في أبو ظبي اليوم الأحد.





وسيبحث الاجتماع، مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدماً نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021، وفق ما نقل موقع (المملكة).









كما تتطرق المباحثات إلى التحضيرات المتعلقة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للدورة 28 لمؤتمر المناخ خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.



وتتضمن الزيارة تأكيد دعم المملكة الكامل للإمارات العربية المتحدة في استضافة هذا الملتقى العالمي، ورئاسة سلطان الجابر للمؤتمر بما يمتلكه من خبرة عميقة، وقدرة وإسهامات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة.



وسيلتقي الوفد الوزاري خلال الزيارة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر، لبحث آفاق التعاون الثنائي التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وسبل مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية.



رام الله - دنيا الوطنووصل وفد أردني يضم وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.