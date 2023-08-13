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الأردن: السلطات تلقي القبض على مطلوبَين "خطرين جداً"

الأردن: السلطات تلقي القبض على مطلوبَين "خطرين جداً"
توضيحية
ألقت السلطات الأردنية اليوم الأحد، القبض على مطلوبَين مصنفين بـ "الخطرين جداً" والمسلحين بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء. 

ووفق ما ذكره الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، فإنه في المداهمة الأولى تابع فريق تحقيقي من البحث الجنائي معلومات حول شخص مطلوب وخطر جداً وبحقه عدة طلبات بقضايا من بينها التهديد، وإطلاق العيارات النارية، والإيذاء، وحمل السلاح، وتمكنت بعد ذلك قوة أمنية من مداهمته والقبض عليه، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأضاف أنّه وخلال المداهمة الثانية تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات من القبض على مطلوب خطر جداً ومسلح بحقه طلبات لأمن الدولة بعد أنْ تم تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء، وتم ضبط كيس من مادة الماريغوانا بحوزته.

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