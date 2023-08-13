الرئيس عباس يصل مصر في زيارة رسمية



وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي وزير الموارد المائية والري المصرية المهندس هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.



وقال السفير دياب اللوح، إن "زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية".



ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورياض المالكي ووزير الخارجية والمغتربين، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، ودياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر.



رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.