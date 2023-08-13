اجتماع لفريق اعداد الخطة الاستراتيجية لهيئة شؤون الأسرى بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقد فريق اعداد الخطة الاستراتيجية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اجتماعاً اليوم الأحد، في قاعة الشهيد عبد القادر ابو الفحم بمقر الهيئة بناءاً على تكليف وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب للمشاركة في بلورة خطة استراتيجية لعمل الهيئة مستقبلاً .واستهلت اللجنة الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب اللواء قدرى ابو بكر، وذكر مناقبه ومسيرته النضالية والاعتقالية، وباركت اللجنة لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ قدورة فارس على تعيينه رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير ، مؤكدةً بأنه سيحمل ملف الأسرى والمحررين كسلفه من وزراء الأسرى ورؤساءها السابقين، لما له من تاريخ اعتقالي ونضالي ووطني مشرف، وخاصة على صعيد قضايا الأسرى والمعتقلين وادراكه الكامل بأوضاع الموظفين خاصة ممن هم على رأس عملهم في قطاع غزة.وحضر اللقاء كلاً من مدير عام الهيئة ومنسق اللجنة حسن قنيطة، رأفت حمدونة ، وجمال مكحل ، وعبد الناصر فروانة، ونعمة الصانع ، وسعيد السماعنة ، ووائل السعدوني، ووسام أبو سلطان، وخضر فوليدس، ومعين الميدنة.وأكد الجميع على أهمية اعتبار هيئة شؤون الاسرى والمحررين في غزة مؤسسة فاعلة، وأشادت بأداء الهيئة بشكل عام على كل الصعد ، خدمات دائرة الأسرى والتأهيل والأوضاع المالية والاعلامية والقانونية والادارية ، وأوصت بتطوير أداء الهيئة على كل المستويات، ولأهمية تقديم التسهيلات للهيئة في قطاع غزة في كل البرامج لخدمة الأسرى في السجون والمحررين بعد الافراج وحقوق الموظفين.