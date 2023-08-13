وفد من موظفي الأوقاف المقطوعة رواتبهم يجتمع مع الوزير البكري

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المقطوعة رواتبهم بوزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، حيث أطلع الوفد سماحة الشيخ على الظلم الواقع عليهم نتيجة قطع رواتبهم.وأوضح وائل بشير الناطق باسم الموظفين أن جميع الموظفين المقطوعة رواتبهم مازالوا على رأس عملهم ويخدمون في الوزارة منذ أكثر من عشرين عاما، مشيراً إلى أن الموظفين المقطوعة رواتبهم تضرروا بشكل كبير نتيجة قطع الراتب، معرباً عن أمله العمل على إرجاع رواتبهم المقطوعة.بدوره، أكد وزير الأوقاف البكري أنه سيقوم برفع هذا الملف إلى الجهات المختصة وسيعمل جاهداً ما أمكن لحل هذا الموضوع مؤكدا على وحدة الوطن وأبنائه.