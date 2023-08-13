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الصحة المصرية تعلن اتخاذها كافة الاستعدادات بخصوص متحور كورونا الجديد

الصحة المصرية تعلن اتخاذها كافة الاستعدادات بخصوص متحور كورونا الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء (كورونا) بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها "فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر إبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كورونا تتناقص بشكل ملحوظ".

وأوضحت "وصلت الإصابات إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن".

وتابعت "جميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة".

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