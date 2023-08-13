السودان: اجتماع للقوى السياسية في إثيوبيا لبحث سبل وقف الحرب

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر عقد اجتماع للقوى المدنية السودانية الموقعة على "الاتفاق ‏الإطاري"، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، غداً الاثنين، "لبحث سبل وقف الحرب في السودان".‏وقال جعفر حسن عثمان، المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" السودانية، إن "قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعاً في أديس أبابا، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب في السودان".وأضاف عثمان، في تصريحات لوكالة (الأناضول) التركية، أن "الاجتماع سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد".والشهر الماضي، دعت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، إلى "تشكيل جبهة مدنية موحدة من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان، منذ نيسان/ أبريل الماضي".ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.