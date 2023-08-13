النائب قرعاوي يدعو لحراك واسع لوقف تغول الاحتلال وعدوانه على الأسرى

رام الله - دنيا الوطن

دعا النائب في المجلس التشريعي المقال في الضفة الغربية، فتحي قرعاوي إلى حراك واسع لوقف تغول وعدوان سلطات الاحتلال وإدارة سجونها الظالمة على الأسرى

الفلسطينيين.

وقال قرعاوي إن الاحتلال ما زال يسلط سيف الاعتقال الإداري على رقاب أبناء شعبنا وأحراره وقياداته ونشطائه. وأضاف أن إدارات السجون الظالمة تفرض العقوبات على الأسرى من عزل وتضييق وسحب للإنجازات، عدا عن التجديد للأسير عندما تنتهي محكوميته دون أن يكون للأسرى حيلة وفي وقف هذا العدوان الجائر.



وأردف: "لقد آن الأوان أن تكون خطوات موحدة داخل قلاع الأسر كآفة ويشمل كذلك مراكز التوقيف، حتى تشكل هذه الخطوات إزعاجا واضحا للاحتلال".



كما دعا للتواصل بين الأسرى في مختلف قلاع الأسر للخروج برأي موحد للتصدي ولإحراج إدارات السجون، مطالبا ببناء برنامج واستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لاعتداءات الاحتلال بحق الأسرى ونصرتهم وتدويل قضيتهم.

