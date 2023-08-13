هيئة الأسرى: الوزير فارس يباشر عمله رسمياً بتدشين صورة اللواء أبو بكر في مكتبه

وأوضحت الهيئة أن تدشين الصورة الرمزية للشهيد اللواء أبو بكر كانت الخطوة العملية الأولى لرئيس الهيئة، والتي تمت بحضور زوجة الشهيد الدكتورة أريج عودة، وكادري الهيئة ونادي الأسير.



وبينت الهيئة أنه عقب التدشين، تحدث رئيس الهيئة عن مناقب الشهيد اللواء ومسيرته النضالية، مؤكداً على أن الإرث الذي خلفه طوال مراحل النضال والكفاح وحتى استشهاده، سيبقى ملهماً لآلية ومنهجية العمل لخدمة أسرانا وذويهم، وسيبقى دائماً الصورة المشرقة التي عهدناها منذ الرعيل الاول للحركة الاسيرة.



من جانبها شكرت أريج عودة رئيس الهيئة، مشيرةً الى أن زيارته لها ولأسرتها قبل عدة أيام في بيت الشهيد، ودعوته اليوم لمرافقته دخول الهيئة وتدشين صورته، يعبر عن وفاء الأوفياء للاوفياء، وترك أثر كبيراً في نفوس أسرته وعموم عائلته ومحبيه.



وفي الختام تم قراءة الفاتحة على روح الشهيد اللواء، كما قدم رئيس الهيئة هدية تذكارية لأسرته، متمنيا له الرحمة وأن يحشره الله مع الأنبياء والشهداء.





رام الله - دنيا الوطنباشر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس صباح اليوم الأحد، مهامه رسمياً على رأس الهيئة، حيث كانت البداية بتدشين صورة رئيس الهيئة السابق اللواء الشهيد قدري أبو بكر على مدخل ديوان الوزير.