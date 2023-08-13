شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: فارس يجتمع بكادر وموظفي الهيئة في قاعة الشهيد زياد أبو عين

هيئة الأسرى: فارس يجتمع بكادر وموظفي الهيئة في قاعة الشهيد زياد أبو عين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس صباح اليوم الاحد، في القاعة الرئيسية للهيئة " قاعة الشهيد زياد أبو عين " بكادرها وموظفيها.

وبدأ الحديث وفقا للمراسم من قبل نائب رئيس الهيئة الوكيل عبد
القادر الخطيب، حيث رحب بالوزير فارس، وتمنى له التوفيق والنجاح، مؤكداً على ضرورة تعاون كل تشكيلات الهيئة في كافة التفاصيل لاستمرار العمل وتطويره بما يليق بتضحيات أسرانا وصمود ذويهم.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة أن هذا اللقاء بكادر الهيئة وموظفيها، لقاء تأسيس لعلاقة احترام متبادل وتكامل عنوانها تقديم أفضل ما في جعبتنا لهذه الشريحة المناضلة، كواجب انساني ووطني.

وشدد فارس على قدسية هذا الملف وخصوصيته، وأن نحرص على توخي الدقة والمصداقية في سير العمل وتقديم الخدمات، بحيث يكون كل واحد في مكان عمله سند حقيقيا للأسير وأسرته، وأن نبذل كل الجهود لتذليل العقوبات والصعوبات لمساعدتهم
والتسهيل عليهم.

وختم فارس أن هذا اللقاء أولي، وسيتبع بسلسلة لقاءات متخصصة للادارات العامة والوحدات، وذلك لتقييم الوضع القائم وتطوير العمل والخدمات، مؤكداً على أن العمل سيكون بروح الفريق الواحد، ومتمنياً التوفيق للجميع.

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