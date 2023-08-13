جمعية رجال الأعمال بغزة تشارك في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.وترأس وفد الجمعية أمين السر عبد الحكيم إسماعيل، محمد الغصين مسئول العلاقات الدولية.وقال إسماعيل إن مشاركة وفد الجمعية بالمعرض يأتي في سياق تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم العرب والدوليين، وتبادل الخبرات المشتركة. وأشار إلى أن أهمية المعرض تنبع من العدد الضخم لرجال الأعمال والشركات المشاركة فيه من أكثر من 16 بلداً حول العالم.وأطلع وفد رجال الاعمال على أحدث منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات والاتجاهات التقنية في صناعتها، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من التجار ومصنعي الأغذية والموردين من مختلف دول العالم.يشار إلى أن معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي يمتد من 10 أغسطس الجاري إلى 13 من نفس الشهر في المركز الأردني للمعارض الدولية في العاصمة عمان.