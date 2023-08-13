شؤون فلسطينية

غزة: عائلة جندية تُصدر بياناً بشأن اعتداء ابنها على شابيْن وإهانتهما

غزة: عائلة جندية تُصدر بياناً بشأن اعتداء ابنها على شابيْن وإهانتهما
توضيحية
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت عائلة جندية في غزة، اليوم الأحد، بياناً للرأي العام عقب ظهور ابنها بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على شابيْن وإهانتهما.

وقالت العائلة، في بيانها: "نحن في عائلة جندية نعلن لشعبنا البطل عن اعتذارنا وادانتنا للفعل الذي قام به ابننا طارق سمير جندية"، ونؤكد عدم موافقتنا المطلقة على هذا الفعل بحق جيراننا من أبناء العائلات العريقة في الشجاعية".

وأضافت: "ندين ونشجب هذا الاعتداء من ابننا، ونؤكد تحملنا المسؤولية الكاملة تجاه هذا الأمر، ونطالب الجهات الحكومية المختصة باتخاذ المقتضى القانوني وتنفيذ الإجراءات القانونية لدى النيابة العسكرية باعتباره فردا في الأجهزة الأمنية في السلطة، وسنتابع مع العائلات المعتدى عليها وفق الأصول".

وتابعت: "نرفض بشكل مطلق استغلال الحادثة في أتون الخلافات السياسية وربط ابننا بفصيل من الفصائل الفلسطينية من قبل جهات مغرضة ما يهدد السلم الأهلي".

وختمت بيانها بالقول: "أبناء شعبنا الأبطال لا يمكن أن نقبل بأي سوء أو إهانة لهم فهم أبطال وقفوا للعدو وأحبطوا كل مخططاته تجاه غزة".


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