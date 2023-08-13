الخارجية ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس العاصمة.وقالت (الخارجية) في بيان صحفي اليوم الأحد، إن توقيت القرار يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا، وامتدادا لمواقف المملكة التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.وأكدت استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.