الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة بجامعة النجاح الوطنية تتنزع لقب أفضل فرع على مستوى العالم







رام الله - دنيا الوطنانتزعت الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة فرع جامعة النجاح الوطنية، مؤخراً، لقب أفضل فرع من بين 270 فرعاً على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى التي يحصل فيها على الجائزة فرع طلابي خارج الولايات المتحدة منذ إنشاء الفرع الطلابي للجمعية الأمريكية للمعماريين قبل أكثر من 60 عاماً.وفازت الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة فرع جامعة النجاح الوطنية بلقب أفضل فرع على مستوى العالم وذلك بعد دراسة أعمال وإنجازات مختلف فروع الجمعية البالغ عددها 270 فرعاً.وأوضح المهندس أيمن البيطار، الرئيس السابق لجمعية طلاب العمارة فرع جامعة النجاح الوطنية أن عملية الاختيار تمت من خلال دراسة أعمال وإنجازات كل فرع من أفرع الجمعية حول العالم بشكل مُفصل.وأكد البيطار، أن عملية الدراسة والتقييم شملت تقييم مدى تفاعل الفروع واندماجهم في فعاليات الجمعية الأم خلال السنة الدراسية، وكذلك مستوى الالتزام بتقديم الفعاليات والأنشطة لطلبة القسم والأعضاء، وأيضاً دور الجمعية وتعاونها مع الجامعة والكلية والمجتمع المحلي.وبين أن عملية التأكد من هذه التفاصيل تتم بطلب تقرير مفصل من كل فرع عن أعمالهم خلال السنة بالطريقة والشرح التي يراها مناسبة، حيث تستند اللجنة بشكل رئيسي على معلومات هذا التقرير ما لم تتعارض معلوماته بالمعلومات المعروفة لديهم، ويقوم كل فرع بإرفاق توصيات من رئيس القسم وعميد الكلية والمشرف كتأكيد لنظرة الهيئة التدريسية لأعمال ذلك الفرع.وعبر رئيس الجمعية السابق عن فخره واعتزازه بحصول الفرع على هذا اللقب خلال فترة توليهم للهيئة الإدارية للجمعية في جامعة النجاح، منوهاً في الوقت ذاته أنها أن المرة الأولى التي يحصل فيها على الجائزة فرع طلابي خارج الولايات المتحدة منذ إنشاء الفرع الطلابي للجمعية الأمريكية للمعماريين قبل أكثر من 60 عاماً.وقال البيطار: "إن اللقب بحد ذاته يمثل إثباتاً لجودة عمل الجمعية بمختلف الأصعدة وتتويجاً لجهود الهيئة الإدارية للجمعية للعام 2021-2022 داعياً زملاءه في الهيئة الحالية والهيئات القادمة للحفاظ على هذا الإنجاز والتميز دوماً بأنشطة الجمعية".وأضاف: "أن الجهود لم تذهب للنسيان، وفي منظوري هذا الشرف ما هو إلا تتويج مباشر ومستحق لجهود أعضاء الهيئة الإدارية للعام 2021/2022 الذين قدموا وقتهم الثمين وطاقاتهم الكاملة بتفاني من أجل مصلحة زملائهم الطلبة، إضافة إلى جهود المتطوعين الذين رافقونا خلال الطريق لمجرد صدق نيتهم وإيمانهم بالفكرة.وقدم الشكر الجزيل بمناسبة هذا الإنجاز لكل عضو ومتطوع في الجمعية ولكل من ساهم بتطورها ووصولها إلى العالمية وخص بالذكر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية والجامعة لا سيما جهود عمادة شؤون الطلبة التي تشرف على أنشطة الجمعية وغيرها من الجمعيات الطلابية والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق مثل هذه الإنجازات.وقال البيطار: "هذا إنجازكم والفخر والشرف لكم، وبالطبع أوصل شكري وامتناني للجميع دون استثناء، فكل مساعدة منكم تلقيناها خلال تلك السنة جعلتنا أقرب للتتويج ولرفع اسم جامعتنا التي نحب".وفيما يتعلق بالمنافسة وطبيعتها، أوضح المهندس عبد الله شيخة، نائب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، أـن الجمعية الأم تطرح سنوياً على موقعها جوائز في عدة فئات ومعايير منها جائزة الشرف كأفضل فرع طلابي على مستوى العالم ويكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني وفق متطلبات ومعايير معينة لكل جائزة ويتم اختيار الفائز وتكريمه في المؤتمر الدولي السنوي الذي يعقد في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية علماً أن الجمعية الأمريكية لطلبة العمارة تضم 270 فرعاً طلابياً في جامعات مختلفة حول العالم.وبين شيخة، أن فرع جامعة النجاح حصل على جائزة أفضل فرع على مستوى العالم نتاجا لعدة أشياء مميزة قدمها ضمن أنشطته المتعددة، وقد حصلت استفادات دولية من الفرع من أبرزها التصميم المميز، وفكرة بطاقة العضوية التي قدمتها الجمعية لأعضائها وأيضا تصميم واجهة صفحات التواصل الإجتماعي وغيرها من استراتيجيات إدارية نالت الإعجاب على مستوى دولي.وأكد سعي هيئات الجمعية المتعاقبة وبشكل حثيث للتميز والريادة والتخطيط في المرحلة القادمة للمشاركة في جوائز أخرى والعمل على التطوير بشكل أكبر في مجال الإستراتيجيات الإدارية للوصول إلى اعتمادها في الدستور العالمي للجمعية وتعميمها في الجمعية الأم.ووجه شيخة، رسائل شكر وتقدير لكل من كان له دور في هذا الإنجاز العظيم من هيئة إدارية للجمعية ومتطوعين لعام 2021-2022 وعمادة كلية الهندسة ومشرف الجمعية الدكتور اسعد العرندي، وخص بالذكر عمادة شؤون الطلبة التي تعتبر الداعم الرئيسي وحاضنة الجمعيات الطلابية في جميع الأنشطة والفعاليات والإنجازات ولا ننسى إدارة الجامعة كل باسمه و لقبه على الدعم بجميع أشكاله و مساهمتها في تذليل العقبات وتسهيل السفر من مرحلة التسجيل والسفر والمشاركة في المؤتمر واستلام الجائزة والعودة لربوع الوطن والجامعة.من جهتها، أكدت المهندسة مجد عودة، التي تشغل منصب رئيس الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة حالياً، أنه وبعد أربع سنوات من إعادة تفعيل فرع الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة في جامعة النجاح الوطنية فإنه من حقنا التعبير عن الفخر والإعتزاز بالفوز بجائزة أفضل فرع على مستوى فروع الجمعية الـ 270 حول العالم، حيث حققنا أول فوز لفرع خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجائزة.وأوضحت عودة، أنه تم الإعلان عن الفوز بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفد من أعضاء الجمعية الحاليين وأعضاء آخرين من الهيئة الإدارية السابقة في المؤتمر المسمى Grassroots الذي تعقده الجمعية الأم سنويا بحيث يتضمن عدة ورشات ولقاءات وجولات تتعلق بالهندسة المعمارية بالإضافة للإعلان عن جوائز الشرف ومنها جائزة الشرف لأفضل فرع حول العالم التي فاز بها فرع جامعة النجاح الوطنية.وقالت رئيسة الجمعية: "إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالإضافة لجهود كل من عمادة شؤون الطلبة ومشرف الجمعية وعمادة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي تبذها عمادة شؤون الطلبة في تسخير كافة الإمكانيات للجمعيات الطلابية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الفاعلة والهادفة".وأضافت عودة: "أن فوزاً كهذا يعطي الحافز للفروع المستقبلية وهيئاتها الإدارية لإكمال العمل بجد وبذل جهود مضاعفة للإبقاء على هذا المستوى محلياً وعالمياً، ورفع اسم جامعة النجاح وطلبتها دوما في سماء فلسطين والشرق الأوسط والمحافل الدولية".وقد بارك الأستاذ إياد الأقرع مدير شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية للجمعية الأمريكية لطلاب العمارة حصولهم على هذا اللقب العالمي، مثمناً في الوقت ذاته جهود الهيئتين السابقة والحالية في تنفيذ وتصميم واختيار البرامج والأنشطة والفعاليات الهادفة والتي من شأنها تعزيز العمل الجماعي وتحقيق الفائدة العلمية والعملية.وأوضح الأقرع، أن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة تشرف على قرابة 35 جمعية طلابية في مجالات علمية وطبية تتميز جميعها بتنفيذ أنشطة ومشاركات محلية ودولية حققت العديد من الجوائز والألقاب والإنجازات العالمية، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة تسهم بشكل كبير وتشرف على تنفيذ الأنشطة وتسعى بشكل دائم بالتنسيق مع إدارة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية الهادفة.من ناحيته، أكد الدكتور أسعد العرندي، مشرف الجمعية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية، أن تحقيق طلبة الجامعة لهذا الإنجاز يدل على مدى الإمكانات التي تقدمها الكلية والجامعة لطلبتها، ويبين مدى تمكن طلبة النجاح وحصولهم على المهارات اللازمة للمشاركة في فعاليات دولية وانتزاع الفوز بالألقاب العالمية وقدرتهم على المنافسة في شتى الميادين.تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية المشارك في المؤتمر قد ضم، أيمن البيطار، الرئيس السابق، ومجد عودة، الرئيسة الحالية، وعبدالله شيخة، نائب الرئيس الحالي، وعلياء دنبك، أمينة السر الحالية، ويحيى أبو حجلة، مسؤول العلاقات العامة السابق، ونور العبوة، المتطوعة في لجنة المالية الحالية.