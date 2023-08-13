السفير اللوح: القمة الثلاثية ستبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الاثنين.وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، في تصريحات "لإذاعة صوت فلسطين"، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين عباس والسيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.ويبحث الزعماء الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.