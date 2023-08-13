دولي

وزير إسرائيلي: لن نسمح بفتح أي مكتب تمثيلي للسعودية في أراضٍ تحت سيطرتنا

وزير إسرائيلي: لن نسمح بفتح أي مكتب تمثيلي للسعودية في أراضٍ تحت سيطرتنا
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها "فلسطين".

وأضاف كوهين في تصريحات لإذاعة (103) الإسرائيلية، "لم ينسقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".

وكان كوهين يرد على سؤال بشأن إعلان السعودية تعيين سفير لها لدى فلسطين ليكون قنصلا عامًا في القدس، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقال كوهين: "يريد السعوديون إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا .. القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع، والليكود بقيادة نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركية.

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