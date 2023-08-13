الشرطة بغزة: توقيف شخص ظهر بمقطع فيديو أثناء اعتدائه على شابيْن وإهانتهما





وأكد البطنيجي، أن الشرطة "تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، توقيف شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء اعتدائه على شابيْن وإهانتهما.وقال العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، إن "الشرطة أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما"،