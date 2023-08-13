تعيين رئيس حكومة انتقالية في باكستان لحين تنظيم الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنصادق الرئيس الباكستاني، عارف علوي، مساء أمس السبت، على تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة انتقالية حتى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد.وذكرت وكالة أنباء الباكستان، أن ذلك جاء بعد اجتماع شهباز شريف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، وزعيم المعارضة رجاء رياض، حيث اتفقا على اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، أنوار الحق كاكر، لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، وفقا للدستور الباكستاني الذي ينص على تشكيل حكومة تصريف أعمال محايدة قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.