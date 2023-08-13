دولي

النيجر: رئيس الحكومة العسكرية يطالب برفع عقوبات (إيكواس)

النيجر: رئيس الحكومة العسكرية يطالب برفع عقوبات (إيكواس)
علي الأمين زين
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الحكومة"العسكرية" في النيجر علي الأمين الزين، برفع العقوبات "غير الإنسانية وغير العادلة" التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على بلاده.

والتقى الزين بوفد رجال دين من نيجيريا وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، ولفت إلى أن "هذا اجتماع مهم يهدف إلى التقريب بين البلدين، نيجيريا والنيجر، ونقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر".

وأكد الزين خلال اللقاء "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير إنسانية وغير عادلة وغير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإيكواس".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

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