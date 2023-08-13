الصحة: تسجيل نحو 100 إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا







رام الله - دنيا الوطنأعلن كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل نحو 100 إصابة بمتحور جديد من (كورونا)، غالبيتها العظمى شُخصت لدة حالات وافدة من خارج البلاد.وقال الشخرة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح الأحد، إن "هناك من 50 إلى 100 إصابة جديدة في مختلف المحافظات الفلسطينية من رفح وحتى جنين".وبين الشخرة، أن المتحور الجديد من فيروس (كورونا) سريع الانتشار، وهناك إصابات في أغلب دول العالم وتم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة، إلا أن فلسطين لم تسجل أي حالة سوى الإصابات.وتابع أن "لحالات التي تم تسجيلها لدينا سواء بالعلاج بالمستشفيات أو بالمتابعة من المنزل تؤكد أن الفيروس سريع الانتشار ويسبب أعراض الحمى والتهاب الحلق وسيلان في الأنف والتهاب العضلات والاسهال والتقيؤ".وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، أن "الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة"، مؤكداً أن هذه الفئات يتوجها عليها الحذر الشديد.