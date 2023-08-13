أول تعليق إسرائيلي على تعيين السعودية سفيراً لها في فلسطين





وأشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن "القضية معقدة للغاية والطريق طويل جداً لمثل هذا الاتفاق".





رام الله - دنيا الوطنعلّق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، ووزير المالية الإسرائيلي السابق، على تعيين المملكة العربية السعودية السفير السعودي في الأردن سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.وقال ليبرمان، في تصريح نقلته إذاعة جيش الاحتلال، صباح الأحد، إن "هذا تنمر دبلوماسي من جانب السعودية، وفي الحكومة صامتون مثل السمك، هذا سلوك الجبناء".في سياق متصل، نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم، إنه "لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق يشمل التطبيع بين السعودية وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة منخفضة، بين 30 و35%".