دولي

هزات أرضية متتالية تضرب جنوب تركيا

هزات أرضية متتالية تضرب جنوب تركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت أربع هزات أرضية خلال ثلاثة أيام ولاية ملاطية في جنوب شرق تركيا، دون أن تتسبّب بوقوع ضحايا أو إصابات، لكن الوضع أثار قلق السكان بعدما أودى زلزال بحياة 50 ألف شخص في جنوب  البلاد في شباط/فبراير.

وتعرضت ملاطية، اليوم السبت، لثلاث هزات أرضية بلغت قوتها 4,8 و4,5 و4,2 درجات. وضربت المنطقة هزة أرضية، أول أمس الخميس، بلغت قوتها 5,3 درجات.

وقال والي ملاطية خلوصي شاهين لوكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية إن السلطات لم تتلق على الفور أي بلاغات عن وقوع أضرار.

وأضاف أنه "باستثناء بعض حالات الإعياء جراء الهلع من الزلزال لم تسجل الولاية أي حالات سلبية، مع مواصلة المسح للبحث عن حوادث محتملة".

ويقع مركز الزلازل في يسليورت على بعد 14 كلم جنوب عاصمة الولاية.

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