تنويه من شركة توزيع كهرباء غزة لسكان شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تنويها هاماً للمواطنين في محافظة شمال غزة.ونوهت الشركة إلى أنه "سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم غد الاحد الموافق 13/8/2023م، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (8:00- 16:00) بسبب أعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل علماً بأن قدرة الخط 12 ميجاوات".وطالبت الشركة المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرتها.