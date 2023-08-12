الملك الأردني يصادق على قانون حول الجرائم الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطنصادق الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية".وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في الصحيفة الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا الأحد.