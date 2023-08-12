شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يحدد موعد انتخابات مجلس إدارته الجديد

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يحدد موعد انتخابات مجلس إدارته الجديد
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس إدارة اتحاد المقاولين وبإجماع الهيئة العامة اجراء الانتخابات العامة لمجلس إدارة جديد يوم السبت الموافق 26-8-2023 حسب المواعيد المعلنة من قبل لجنة الانتخابات بالاتحاد.

وعقدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في فلسطين، صباح اليوم السبت، اجتماعها العادي لأعضاء الهيئة العامة، لمناقشة التقريرين المالي والإداري للمحافظات الجنوبية والشمالية.

وأكد رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج في كلمته الافتتاحية للجلسة على أهمية الحفاظ على مصالح المقاولين والالتفاف حول القيادة القادمة للاتحاد، والالتزام بالقانون ودورية الانتخابات التي حافظ عليها الاتحاد بشكل دوري منتظم في قطاع غزة والضفة الغربية لتشكيل مجالس منتخبة تعبر عن المقاولين وشركاتهم وتحمل همومهم وطموحهم أمام كل الجهات ذات الصلة.

وشارك في اللقاء الذي عقد بين رام والله وغزة عبر تقنية الاتصال المفتوح ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور مجلس الإدارة والاعضاء في شقي الوطن.

وتولي امين سر الاتحاد عضو مجلس الإدارة بغزة، عبد الحكيم إسماعيل، تلاوة التقرير الإداري لعمل الاتحاد خلال فترة المجلس الحالي، مناقشا الأعضاء بكافة التفاصيل المتعلقة بملاحظاتهم واستفساراتهم.

وعرض عضو مجلس الإدارة امين الصندوق بغزة، المهندس مروان الطيبي التقرير المالي، مفصلا الواقع المالي للاتحاد وأبرز المحطات والقرارات المالية والموقف المالي للاتحاد خلال السنوات الماضية من عمل المجلس الحالي.

ويحافظ اتحاد المقاولين منذ تشكيله بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات على مهنية وديمقراطية الاتحاد ودورية الانتخابات وتفعيل ادوات الشراكة والتكامل ومساعدة الهيئة العامة للاتحاد على تجاوز اي عقبات بما تسمح به الظروف في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الصعبة جدا على شركات المقاولات.

يذكر أن رئاسة اتحاد المقاولين تجري بالتناوب بين غزة والضفة في صورة وطنية تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته المهنية المتخصصة على أمل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أضعف كل الأطراف وهدم أسس وحدة المؤسسات الوطنية.

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