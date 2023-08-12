شؤون فلسطينية

وزير التربية يبحث مع مديرة التعليم الجديدة بـ (أونروا) ملفات هامة

وزير التربية يبحث مع مديرة التعليم الجديدة بـ (أونروا) ملفات هامة
وزير التربية والتعليم مروان عورتاني
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ، مع مديرة دائرة التعليم الجديدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوليا ديكم، في مدينة رام الله .

وبحث الطرفان، خطط الوكالة لتطوير تكنولوجيا التعليم وانعكاسها على الأنظمة الإدارية والأساليب التعليمية، ومتابعة تقييم الأداء للطلبة.

وأكد عورتاني أهمية هذه الشراكة البناءة بين "التربية" والوكالة، مشيراً إلى أهمية موائمة خطط الوزارة القادمة للطلبة في مدارس (أونروا)، مشيداً بالتعليم النوعي الذي تقدمه الوكالة للطلبة في مدارسها

بدورها، أشادت ديكم بالجهود المبذولة من وزارة التربية وسعيها في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية، مؤكدة أهمية اشتمال خطط وزارة التربية للطلبة في مدارس (أونروا).

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